Bei der Präsidentschaftswahl in Slowenien hat Amtsinhaber Pahor die meisten Stimmen gewonnen, die absolute Mehrheit aber im ersten Anlauf verfehlt.

Wie das nationale Fernsehen am Abend berichtete, kam Pahor auf gut 47 Prozent der Stimmen und muss nun in die Stichwahl gegen seinen wichtigsten Konkurrenten Sarec, der 25 Prozent erreichte. - Pahor war in Slowenien von 2008 bis 2012 Regierungschef. Als Staatspräsident hat er vor allem repräsentative Aufgaben.