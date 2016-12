Smog-Alarm Sarajevo begrenzt Autoverkehr

Leidet im Winter regelmäßig unter Smog: Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. (picture alliance / dpa / Matthias Schrader)

In Sarajevo darf wegen Smogs nur die Hälfte der Autos fahren.

Die Stadtverwaltung der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina ordnete an, dass von Sonntag an nur Autos mit ungeraden und dann geraden Endziffern auf den Nummernschildern im täglichen Wechsel rollen dürfen. Sarajevo liegt in einem langgezogenen Talkessel am Fuße eines Rings von Bergen. Wegen des geringen Luftaustausches leidet die Stadt im Winter regelmäßig unter starker Luftverschmutzung.