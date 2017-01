Smog in China Autobahnen gesperrt und Flüge gestrichen

Ein Fußgänger in der chinesischen Stadt Lianyungang, wo seit Freitag die höchste Smogstufe gilt. (AFP / Str)

Dichter Smog beeinträchtigt in weiten Teilen Chinas weiter das öffentliche Leben.

Wie Staatsmedien melden, mussten wegen schlechter Sicht mindestens 30 Autobahnen auf bestimmten Abschnitten gesperrt werden. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen. In einigen Städten im Norden Chinas gilt schon seit gestern die höchste Smog-Alarmstufe. In Peking wurde die zweithöchste Stufe um drei Tage verlängert. Damit sind Lastwagen in der Hauptstadt verboten, einige Fabriken müssen geschlossen bleiben.



Messungen hatten ergeben, dass die Feinstaub-Konzentration in Peking die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation derzeit um das Zwölffache übersteigen.