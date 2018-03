Bundesinnenminister Seehofer erhält für seine Aussagen über den Islam Unterstützung vom neuen bayerischen Ministerpräsidenten Söder.

Deutschland sei christlich-abendländisch geprägt mit jüdisch-humanistischen Wurzeln, sagte Söder im Bayerischen Rundfunk. Diese Prägung beziehe sich auf den Kalender, Traditionen und Bräuche. Jemand, der nach Deutschland komme, solle alle Startchancen erhalten, müsse sich aber an deutsche Werte und Sitten anpassen. Seehofer hatte mit seiner Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, eine Debatte ausgelöst.



Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Grünen wollten sich nach den jüngsten Anschlägen auf Moscheen solidarisch mit den Muslimen in Deutschland zeigen. Daher nehme an der Sitzung der Grünen-Bundestagsfraktion am Dienstag der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, teil.

