Bulgarien ist nach Ansicht der Europäischen Kommission der nächste Kandidat für eine Aufnahme in die Eurozone.

Er habe daran keinen Zweifel, sagte EU-Währungskommissar Moscovici beim Treffen der Euro-Finanzminister in Sofia. Gleichwohl dürfe ein Beitritt in die Währungsunion nicht überstürzt erfolgen und einen Vorteil für das Land darstellen. Bulgarien erfüllt die wesentlichen Konvergenzkriterien für eine Teilnahme an der Gemeinschaftswährung. Im vergangenen Jahr gab es einen Haushaltsüberschuss von 0,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Gesamtverschuldung war mit 25,4 Prozent die drittniedrigste in der EU.



Derzeit sind 19 der 28 EU-Staaten in der Währungsunion. Zuletzt war Litauen im Jahr 2015 beigetreten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.