CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat eine stärkere finanzielle Entlastungen der Bürger gefordert als im Koalitionsvertrag vorgesehen.

Unter anderem plädierte er für ein schnelleres Ende des Solidaritätszuschlags. Die komplette Abschaffung des Soli in dieser Wahlperiode dürfe kein Tabuthema sein, sagte Dobrindt der "Welt am Sonntag". Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, zunächst 90 Prozent der Steuerzahler vom Solidarzuschlag zu befreien, aber erst ab 2021. Dobrindt pochte auch erneut auf eine stärkere Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Angesichts der Rücklagen sei es Zeit für eine Senkung des Beitragssatzes um mindestens 0,5 Prozentpunkte. Arbeitsminister Heil von der SPD will aber lediglich die im Koalitionsvertrag vereinbarten 0,3 Prozentpunkte umsetzen.

