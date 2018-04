In mehreren deutschen Städten haben am Mittwochabend zahlreiche Menschen mit der Kippa, der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung, ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt.

Allein in Berlin versammelten sich rund 2.000 Menschen. Demonstrationen gab es auch in Köln, Erfurt, Magdeburg und Potsdam. Anlass war die judenfeindliche Attacke auf einen 21-jährigen Israeli und seinen Freund vor gut einer Woche in Berlin. Drei arabisch sprechende Männer hatten den Israeli, der eine Kippa trug, am 17. April antisemitisch beschimpft. Einer der Männer hatte auf den 21-Jährigen mit einem Gürtel eingeschlagen.



Der mutmaßliche Täter ist ein Palästinenser aus Syrien. Er lebt seit 2015 in Deutschland und sitzt in Untersuchungshaft. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Schuster, warnte in Berlin davor, den Judenhass in Deutschland kleinzureden. Viele Juden hätten davor Angst, sich öffentlich zu ihrem Glauben zu bekennen. Schuster forderte eine Ende falsch verstandener Toleranz. Wer sich den Regeln des Grundgesetzes widersetze, der dürfe nicht mit Toleranz rechnen.



Bereits vor den Kundgebungen hatten mehrere Bundesminister ihre Unterstützung bekundet. Außenminister Maas sagte dem Berliner "Tagesspiegel", wenn junge Männer bedroht würden, nur weil sie eine Kippa trügen, müsse man deutlich machen: Sie sind nicht allein.



Bundesfamilienministerin Giffey betonte, Jüdinnen und Juden müssten in Deutschland sicher leben können. Die Integrations-Staatsminister Widmann-Mauz forderte einen entschiedeneren Kampf gegen religiöses Mobbing in Deutschland.

