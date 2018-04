Bundesaußenminister Maas sieht den geplanten Auftritt des türkischen Außenministers Cavusoglu in Solingen als unproblematisch an.

Maas sagte, Cavusoglu Rede auf der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags sei keine Wahlkampfveranstaltung. Der türkische Minister kommt am 29. Mai nach Solingen, wenige Wochen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei. Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker sind in Deutschland verboten, seit es im vergangenen Jahr vor dem Verfassungsreferendum Streit um die Auftritte türkischer Regierungsvertreter hierzulande gegeben hatte. Bei dem Brandanschlag in Solingen starben 1993 fünf Frauen türkischer Herkunft.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.