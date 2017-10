Zwei Tage nach dem Terroranschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mindestens 276 gestiegen.

Nach Angaben der Behörden wurden rund 300 weitere Menschen verletzt. Der Attentäter hatte sich am Samstag auf einer belebten Kreuzung in einem Lastwagen in die Luft gesprengt. Die Bombe explodierte am Eingang eines Gebäudekomplexes, in dem Hotels, Restaurants und Regierungsbüros untergebracht sind. Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt.