Somalia Früherer Ölmanager Khaire zum Ministerpräsidenten berufen

Der Gewinner der Wahlen in Somalia: Mohamed Abdulahi Farmajo (AFP / Mohamed Abdiwahab)

Somalias neuer Präsident Farmajo hat den früheren Ölmanager Khaire zum Regierungschef des Landes berufen.

Khaire ist zwar in Somalia geboren, aber norwegischer Staatsbürger. Farmajo war vor gut zwei Wochen in das höchste Staatsamt gewählt worden. Er hatte zugesagt, die Sicherheit in dem ostafrikanischen Land in den Fokus seiner Präsidentschaft zu stellen. Am Sonntag waren bei einem Anschlag in der Hauptstadt Mogadischu mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen.