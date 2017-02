Somalia Früherer Regierungschef Farmajo neuer Präsident

Neuer Präsident in Somalia ist Mohamed Abdulahi Farmajo. (AFP / Mohamed Abdiwahab)

In Somalia ist der frühere Regierungschef Farmajo zum Präsidenten gewählt worden.

Er setzte sich in der zweiten Wahlrunde gegen Amtsinhaber Sheikh Mohamud durch. In Somalia wird der Staatschef nicht direkt vom Volk, sondern von den Parlamentsabgeordneten gewählt. Die Abstimmung fand auf einem streng bewachten, früheren Luftwaffenstützpunkt in der Hauptstadt Mogadischu statt.