Nach den Terroranschlägen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die zehnstündige Belagerung eines Hotels beendet. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Zahl der Todesopfer habe sich auf 25 erhöht, zudem seien zahlreiche Personen verletzt worden.

Unter den Opfern seien neben einigen Angreifern auch Sicherheitskräfte und Zivilisten, hieß es weiter.



Den Angaben zufolge detonierte zunächst ein in einem Fahrzeug versteckter Sprengsatz vor einem Hotel in der Innenstadt. Ein zweiter Sprengsatz explodierte in einem Auto an einer nahegelegenen Kreuzung. Anschließend seien Bewaffnete in das Hotel gestürmt und hätten sich stundenlange Feuergefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Den Sicherheitskräften sei es gelungen, 30 Menschen aus dem Gebäude zu retten. - Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz reklamierte die Attentate für sich.