Bei zwei Terroranschlägen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 17 Menschen getötet worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem zahlreiche Personen verletzt. Die Opfer seien Sicherheitskräfte und Zivilisten. Den Angaben zufolge detonierte ein in einem Fahrzeug versteckter Sprengsatz vor einem Hotel in der Innenstadt. Anschließend seien Bewaffnete in das Gebäude gestürmt, hieß es weiter. Sie lieferten sich dort Feuergefechte mit Sicherheitskräften, die am späten Abend noch andauerten. Der zweite Sprengsatz explodierte in einem Auto an einer nahegelegenen Kreuzung. Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz beanspruchte die Attentate für sich.



Erst Mitte des Monats waren bei einem Selbstmord-Attentat in Mogadischu mehr als 350 Menschen getötet worden.