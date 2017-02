Somalia Präsidentenwahl hat begonnen

Somalische Soldaten bereiten sich am 07.02.2017 in Mogadischu auf die Sicherung der Hauptstadt vor. Unter stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen wählt das somalische Parlament einen neuen Präsidenten. (dpa/picture-alliance/Farah Abdi Warsameh)

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen findet in Somalia die Wahl eines neuen Präsidenten statt.

Für die Abstimmung versammelten sich die Parlamentsabgeordneten in einem Gebäude des Flughafens von Mogadischu. Straßen in der somalischen Hauptstadt waren abgeriegelt, der Luftverkehr wurde eingestellt. Die erste Runde entschied der amtierende Staatschef Sheik Mohamud für sich. In der sich anschließenden Stichwahl muss er sich noch drei weiteren Kandidaten stellen. Für einen Sieg sind Zweidrittel der Stimmen erforderlich. Somalia hat seit mehr als 20 Jahren keine funktionierende Zentralregierung.