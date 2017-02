Somalia Präsidentenwahl von Gewalt überschattet

Somalische Soldaten bereiten sich am 07.02.2017 in Mogadischu auf die Sicherung der Hauptstadt vor. Unter stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen wählt das somalische Parlament einen neuen Präsidenten. (dpa/picture-alliance/Farah Abdi Warsameh)

Die Präsidentenwahl in Somalia wird von Gewalt überschattet.

In der Hauptstadt Mogadischu schlugen lokalen Medienberichten zufolge Granaten in der Nähe des Flughafens ein. In einer Halle auf dem Gelände soll das Parlament über das künftige Staatsoberhaupt entscheiden. Zuletzt standen noch mehr als 20 Kandidaten zur Wahl, unter ihnen Amtsinhaber Mohamud und sein Vorgänger Ahmed. - Hinter den jüngsten Angriffen wird die Terrormiliz Al-Shabaab vermutet, die die Wahl verhindern will.