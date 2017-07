Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Etwa 20 weitere Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Die meisten der Opfer sind Zivilisten. Laut Polizei explodierte die Bombe in einer belebten Straße im Zentrum Mogadischus. Unklar blieb zunächst, wer für die Explosion verantwortlich ist. In Somalia am Horn von Afrika verübt die islamistische Al-Shabaab-Miliz immer wieder Anschläge.