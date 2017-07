Im Süden Somalias sind durch einen Angriff der extremistischen Al-Shabaab auf einen UNO-Konvoi mehrere Soldaten getötet worden.

Die Angaben über die Todesopfer schwanken zwischen acht und mehr als dreißig. Es soll sich um Soldaten der Afrikanischen Union handeln, die an der UNO-Mission in Somalia beteiligt sind. Die Al-Kaida nahestehenden islamistische Al-Shabaab-Miliz wird auch verdächtigt, den Bombenanschlag verübt zu haben, durch den heute in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mindestens fünf Menschen getötet wurden. Die Zahl der Verletzten wird mit 13 angegeben. Den Behörden zufolge explodierte der Sprengsatz in einem Verkehrsstau, als Soldaten Autos durchsuchten. Bei den meisten Opfern handele es sich um Zivilisten.