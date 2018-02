In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat es zwei Anschläge gegeben.

Dabei kamen nach Polizeiangaben mindestens 18 Menschen ums Leben, 20 weitere wurden verletzt. Die Sprengsätze seien in zwei Autos versteckt gewesen. Der eine detonierte demnach in der Nähe der Geheimdienst-Zentrale, der andere unweit des Parlaments. Dort hätten sich Sicherheitskräfte zudem Gefechte mit bewaffneten Angreifern geliefert. Zu den Anschlägen bekannte sich die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab. Sie kämpft in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines Gottesstaates.

