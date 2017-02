Somalia UNO fordert neuen Präsidenten Farmajo zum Handeln auf

Der Gewinner der Wahlen in Somalia: Mohamed Abdulahi Farmajo (AFP / Mohamed Abdiwahab)

UNO-Generalsekretär Guterres hat den neuen somalischen Präsidenten Farmajo aufgerufen, die Probleme seines Landes zügig anzugehen.

Priorität müsse es sein, die derzeitige Dürre zu bekämpfen und eine Hungersnot zu verhindern, ließ Guterres in New York erklären. Zudem solle das Parlament mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten, um die Verfassung des Landes abzuschließen und einen wirksamen Sicherheitsapparat zu schaffen.



In einer zweiten Wahlrunde im Parlament in Mogadischu hatten die Abgeordneten am Mittwoch mehrheitlich für den früheren Regierungschef Farmajo gestimmt. Nach seinem Amtsantritt versprach er eine Ära der Einheit und Demokratie. Zuvor war die Präsidentenwahl mehrere Male verschoben worden.



Das Zwölf-Millionen-Einwohner-Land am Horn von Afrika wird seit dem Sturz des langjährigen Diktators Barre im Jahr 1991 von Chaos und Bürgerkrieg heimgesucht.