US-Präsident Trump hat einen Plan des Verteidigungsministeriums genehmigt, der eine Ausweitung der Militäreinsätze gegen Terrormilizen in Somalia erlaubt.

Nach Angaben des Pentagon in Washington sollen durch gezielte US-Angriffe die somalischen Sicherheitskräfte im Kampf gegen al-Shabaab-Kämpfer unterstützt werden. Wie es heißt, werden mit Ausnahme der Hauptstadt Mogadischu einige Regionen des Landes für insgesamt 180 Tage als Feindgebiet erklärt. Mit den US-Schlägen soll verhindert werden, dass sich die Terrormilizen in sichere Gebiete zurückziehen. Nach Informationen der "New York Times" lockert Präsident Trump mit seiner Entscheidung ein Dekret seines Vorgängers Obama, das den Schutz der somalischen Zivilbevölkerung vorsah.