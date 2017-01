Wille übernahm das älteste Kammermusikfestival in Deutschland in der 71. Saison. Mit den Grundgedanken, alte und neue Musik in einen spannungsvollen Dialog zu bringen und die inspirierende Begegnung von Künstlern und Publikum zu fördern, setzte Oliver Wille eine gute Tradition fort. Allerdings wollte er keinem inhaltlich konkret gefassten Thema folgen, wie es in den Vorjahren der Fall gewesen war, sondern Musiker einladen, die ihn faszinieren und geprägt haben. Dazu gehören so unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten wie der Cellist Miklós Perényi oder der Mandolinist Avi Avital. Mit beiden ist das Kuss Quartett schon aufgetreten. Bemerkenswert: Das Programm eines Konzertes durfte das Publikum bestimmen - nicht Mozart und Beethoven, sondern Jörg Widmann und Anton Webern standen ganz oben auf der Wunschliste.

György Kurtág

Officium breve in memoriam Andreae Szervánsky, op. 28 für Streichquartett

Thomas Adès

aus: "Arcadiana", op. 12

Joseph Haydn

aus: "Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" für Streichquartett

Kuss Quartett

Béla Bartók

Rhapsodie, Nr. 1

Miklós Perényi, Violoncello

Dénes Várjon, Klavier

Heitor Villa-Lobos

aus: "Bachianas Brasileiras", Nr. 5

Avi Avital, Mandoline

Ksenija Sidorova, Akkordeon

Itamar Douari, Schlagzeug

Anton Webern

Klavierquintett

Robert Schumann

Klavierquintett Es-Dur, op. 44

Antje Weithaas und Oliver Wille, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Django Reinhardt

Troublant Bolero

Roby Lakatos, Violine und Ensemble

Aufnahmen aus dem VERDO Konzertsaal