"Sommerresidenz" – so lautet das Motto des Festivals 2017. Eine Sommerresidenz ist Hitzacker zwischen Ende Juli und Anfang August für einen großen Teil des Publikums sowieso. Viele nutzen die Reise in die Elbtalaue für einen kulturell bereicherten Urlaub. In diesem Jahr war es Intendant Oliver Wille wichtig, dafür zu sorgen, dass auch möglichst viele Künstler länger bleiben und in unterschiedlichen – einmaligen – Formationen auftreten. Der intensivere Austausch mit dem Publikum ist gewünscht. Die Werke von Rebecca Saunders, eine herausragende Komponistin unserer Tage, werden in spannungsvollen Kontrast u.a. zu Mendelssohn, Brahms und Tschaikowsky gesetzt.

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonie G-Dur, Wq 173

Ensemble Resonanz

Rebecca Saunders

"Ire". Konzert für Violoncello, Streicher und Percussion

Jean-Guihen Queyras, Violoncello; Ensemble Resonanz

Felix Mendelssohn Bartholdy

Streichquartett Es-Dur, op. 12

Parker Quartet

Johannes Brahms

Streichquartett Nr. 3 B-Dur, op. 67

Parker Quartet

Ottorino Respighi

Vier Lieder nach Gedichten von Ada Negri

"Invita alla danza", "Nebbie", "Nevicata", "Luce"

Christianne Stotijn, Mezzosopran; Eric Schneider, Klavier

Peter Tschaikowsky

Streichquartett Nr. 1 D-Dur op. 11, daraus: Andante cantabile

Parker Quartet