In der Affäre um die Fußball-WM 2006 hat der ehemalige FIFA-Funktionär Bin Hammam bestätigt, 6,7 Millionen Euro aus Deutschland bekommen zu haben.

Der Katarer sagte dem ZDF, das Geld sei 2002 auf sein Konto geflossen, zwei Jahre nach der Vergabe der WM an Deutschland. Die zentrale Frage, wofür es gezahlt wurde, beantwortete er nicht. An dem Geldtransfer war mutmaßlich auch der Chef des deutschen Organisations-Komitees, Franz Beckenbauer, beteiligt.



Der ehemalige FIFA-Präsidentschaftskandidat Bin Hammam äußerte sich auch zur Korruption im Weltfußballverband: Alle Leute, auch er, hätten gedacht, die FIFA gehöre ihnen, sie könnten machen, was sie wollten. Bin Hammam ist im Dezember 2012 von der FIFA-Ethikkommission lebenslang gesperrt worden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.