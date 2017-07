Der Deutsche-Fußball-Bund hat bislang mehr als 7 Millionen Euro für die Aufklärung der Korruptionsvorwürfe um die Weltmeisterschaft von 2006 gezahlt.

Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr fielen Rechtskosten von 5,6 Millionen an. Das geht aus der Jahresbilanz des DFB hervor, die der Verband in Frankfurt am Main vorgelegt hat. Zur Deckung dieser Ausgaben wurden Rücklagen verwendet. Der Verband räumte mögliche weitere Belastungen von bis zu 26 Millionen Euro in Form von Steuernachzahlungen ein, falls er wegen der Affäre rückwirkend die Gemeinnützigkeit verlieren sollte. Damit sei aber nicht zu rechnen, betonte Schatzmeister Osnabrügge.