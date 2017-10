In dieser Nacht endet die Sommerzeit.

Die Uhren werden um drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt; die Nacht dauert somit eine Stunde länger. Die Sonne geht von heute an morgens eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter.



Eingeführt wurde die Zeitumstellung in Deutschland 1980, vorgeblich um Energie zu sparen. Kritiker verweisen immer wieder darauf, dass eine Stromersparnis nicht eingetreten und die Akzeptanz der Uhren-Umstellung in der Bevölkerung eher gering sei. Deshalb gibt es jedes Mal von neuem eine Diskussion darüber, ob sie abgeschafft werden soll.