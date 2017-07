Der Sonderermittler des Berliner Senats zum Fall des Attentäters Amri, Bruno Jost, hat bestätigt, dass die Berliner Kriminalpolizei Akten manipuliert hat.

Jost erklärte im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses bei der Vorlage eines Zwischenberichts, an den Manipulationen zur Verschleierung früherer Versäumnisse seien möglicherweise zwei Beamte beteiligt gewesen. Der Kommissariatsleiter habe zudem in seiner Fachaufsicht versagt. Eine pauschale Verurteilung der Polizeiarbeit und des LKA sei dennoch nicht gerechtfertigt. Ein Vertreter der Bundesanwaltschaft erklärte, Amri sei in Deutschland bis zum Schluss ein Einzeltäter gewesen. Aus dem Ausland sei er jedoch von IS-Mitgliedern angeleitet worden.



Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagenfahrer umgebracht und mit dessen Fahrzeug dann auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet. Nach dem Attentat wurde er auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen.