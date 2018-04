Der hessische SPD-Landesvorsitzende Schäfer-Gümbel hat zu einer Erneuerung der sozialdemokratischen Partei aufgerufen. Er sagte bei der Eröffnung des Sonderparteitags in Wiesbaden, in Zukunft dürfe es nicht mehr ein "wir" oder ein "ihr" geben, denn nur gemeinsam sei die SPD stark.

Er sei stolz darauf, dass die Partei erstmals in ihrer Geschichte eine Frau zur Vorsitzenden wählen werde, so Schäfer-Gümbel weiter. Dies sei ein guter Tag für die Demokratie. Der Parteivorstand hat Fraktionschefin Nahles einstimmig für das Amt der Parteivorsitzenden nominiert. Als Gegenkandidatin tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange an. Sie bezweifelt, dass mit Nahles an der Spitze der Erneuerungsprozess der Partei vorangetrieben wird. Eine Reihe führender SPD-Politiker, darunter die Vizevorsitzende Dreyer, aber auch Juso-Chef Kühnert, haben angekündigt, für Nahles zu stimmen. Zurzeit führt Finanzminister Scholz die Partei kommissarisch.



Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte die SPD mit 20,5 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis hinnehmen müssen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.