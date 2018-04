Auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden will die SPD heute zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau zur neuen Vorsitzenden wählen.Die Fraktionschefin im Deutschen Bundestag, Nahles, gilt bei der Abstimmung als Favoritin. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange an.

Stimmberechtigt sind neben rund 600 Delegierten auch die 45 Mitglieder des SPD-Vorstandes.



Lange kritisierte zuletzt, die Partei habe sich in den vergangenen Jahren immer über die Arbeit der großen Koalition definiert und dabei ihr Profil verloren. Nahles sagte, wenn man eine Zukunftsdebatte führen wolle, dann bedeute das, auch alte Gewissheiten zu überprüfen.



Eine Reihe führender SPD-Politiker, darunter die Vizevorsitzende Dreyer, aber auch Juso-Chef Kühnert, haben angekündigt, für Nahles zu stimmen. Zurzeit führt Finanzminister Scholz die Partei kommissarisch.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.