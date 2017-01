Sondersitzung NRW Anis Amri war Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt

Nordrhein-Westfalens Landeskriminaldirektor, Dieter Schürmann (dpa / picture alliance / Marius Becker)

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, war den deutschen Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt.

Das geht aus einem Bericht des nordrhein-westfälischen Landeskriminaldirektors Schürmann hervor. In einer Sondersitzung des Innenausschusses des Düsseldorfer Landtags informierte Schürmann über die Bemühungen der Behörden, Amri Vorbereitungen eines terroristischen Anschlags nachzuweisen. Die Ermittler hätten alle rechtlichen Befugnisse bis an die Grenze ausgeschöpft, um mögliche Gefahren abzuwehren. Am Ende sei es jedoch nicht gelungen, ausreichend konkrete Hinweise zusammen zu tragen, die von der Justiz als Tatverdacht hätten gewertet werden können.



Der am Dienstag festgenommene Bekannte Amris wurde Medienberichten zufolge als islamistischer Gefährder eingestuft. Der Tunesier, der am Vorabend des Terroranschlags vom 19. Dezember mit Amri in einem Berliner Restaurant zu Abend gegessen hatte, werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet, berichten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR. Gestern war Haftbefehl gegen den Mann ergangen - allerdings nicht wegen Terrorvorwürfen, sondern wegen des Verdachts auf Betrug beim Bezug von Sozialleistungen.