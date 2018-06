Bundeswirtschaftminister Altmaier hat die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus der Europäischen Union als schweren Fehler bezeichnet. Bundesfinanzminister Scholz nannte die Zölle rechtswidrig. Kritik kommt auch vom Industrie- und Handelskammertag und aus den USA selbst.

Altmaier forderte, die EU-Länder müssten jetzt zusammenstehen und eine gemeinsame, angemessene Antwort finden. Dadurch werde die Weltwirtschaft erheblich belastet, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Entscheidung schade Vielen und nutze Niemandem. US-Präsident Trump müsse merken, dass niemand die EU auseinanderdividieren könne. Mit Blick auf die deutsche Wirtschaft sagte Altmaier, er rechne nicht mit großen Einbußen. Deutschland produziere Spezialstähle, die in jedem Fall benötigt würden. Die USA schnitten sich ins eigene Fleisch, da nun die Preise für Stahl in den Vereinigten Staaten anstiegen. Der FDP-Politiker Fricke warnte in diesem Zusammenhang davor, Gegenzölle zu erheben. Dies wäre genau die Reaktion, die Trump erwarte, sagte Fricke ebenfalls im Deutschlandfunk.



Bundesfinanzminister Scholz bezeichnete die neuen US-Zölle gegen die EU als "rechtswidrig und falsch". Er sprach vor dem G7-Finanzministertreffen in Kanada von einem schlechten Tag für die transatlantischen Beziehungen. Scholz kam am Rande der Konferenz mit seinem amerikanischen Kollegen Mnuchin zusammen. Nach Angaben eines deutschen Regierungsvertreters wurde auch der Handelskonflikt angesprochen. Scholz habe deutlich gemacht, dass es um eine Frage des Respekts gegenüber Europa gehe. Beide Seiten hätten die Sorge vor einer weiteren Eskalation geteilt.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht durch die Sonderzölle die weltweite Konjunktur in Gefahr. Wenn man im Zeitalter vernetzter Produktionssysteme Instrumente des 19. Jahrhunderts aktiviere, gefährde man den Welthandel, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Treier im ARD-Fernsehen. Es gelte jetzt, eine weitere Eskalation wie Zusatzzölle auf deutsche Autos zu vermeiden.



US-Handelsminister Ross hatte gestern mitgeteilt, dass für Importe aus der EU in die USA ab heute Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und 10 Prozent auf Aluminium gälten.



Indes hat die Volksrepublik China ihre Importzölle auf fast 1.500 Konsumgüter gesenkt. Für Produkte wie Haushaltsgeräte, Bekleidung und verarbeitete Lebensmittel werden damit künftig nur noch 6,9 Prozent Zoll erhoben. Bislang lag der Satz bei über 15 Prozent. Für bestimmte Medizingüter wie Penizillin und Insulin werden die Tarife sogar ganz abgeschafft. Damit geht China auf seine Handelspartner zu, vor allem auf die USA. Diese hatten gefordert, dass China seinen enormen Handelsüberschuss abbaut und mehr Waren importiert.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.