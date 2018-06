Die Finanzminister Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens, Japans, Italiens und Deutschlands haben ihre Besorgnis über die von den USA erhobenen Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgedrückt.

Bei einem Treffen der G7-Finanzminister im kanadischen Whistler sei US-Finanzminister Mnuchin dazu angehalten worden, Präsident Trump den Unmut der Amtskollegen zu überbringen, hieß es in einer Abschlusserklärung. Der französische Finanzminister Le Maire forderte die US-Regierung auf, in den kommenden Tagen und Stunden ein positives Signal an die G7-Partner zu senden, um eine Eskalation im Handelsstreit abzuwenden. Die USA verlangen seit Freitag für Stahl aus der EU, Kanada und Mexiko Zölle von 25 Prozent, für Aluminium zehn Prozent. Begründet hat Trump das Vorgehen mit der Wahrung der nationalen Sicherheit der USA. Kanada, Mexiko und die Europäische Union haben Vergeltungszölle angekündigt.

