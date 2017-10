CDU, CSU, FDP und Grüne haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen zur Bildung einer Regierung auf erste Grundzüge einer gemeinsamen Haushalts- und Finanzpolitik verständigt. Man sei sich darüber einig, dass die Schuldenbremse des Grundgesetzes eingehalten werden müsse, heißt es in einem am Abend in Berlin beschlossenen Papier.

Ein ausgeglichener Haushalt solle beibehalten werden. Substanzsteuern wie die Vermögenssteuer sollen nicht eingeführt werden. In der Einigung sind sieben steuerliche Entlastungsmaßnahmen enthalten. Unter anderem soll der Solidaritätszuschlag abgebaut werden. Zudem werden Entlastungen für Familien mit Kindern sowie für Bezieherinnen und Beziehern unterer und mittlerer Einkommen genannt.



CDU-Generalsekretär Tauber äußerte sich zufrieden. Der lange Abend habe sich gelohnt. FDP-Generalsekretärin Beer bezeichnete die Gesprächsrunde als Erfolg. Der Grünen-Politiker Trittin sagte der Deutschen Presse-Agentur, da das Bundesfinanzministerium noch keine Finanzplanung vorgelegt habe, sei nicht klar, ob die Absage an neue Schulden finanzierbar sei.



Zum Themenblock Europa soll morgen ein gemeinsames Papier vorgelegt werden. Allerdings gab es Streit über den weiteren Umgang mit der Türkei. Die CSU plädiert für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen. Die Grünen lehnen dies ab.