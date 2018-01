Die Zukunft Europas wird nach Einschätzung von Bundesaußenminister Gabriel ein zentrales Thema der möglichen Koalitionsverhandlungen mit der Union sein.

Gabriel sagte am Abend im ARD-Fernsehen, die SPD werde die weitere Entwicklung Europas mit Sicherheit in die Koalitionsvereinbarungen einbringen. Dabei werde es auch um die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Macron gehen. Hier sollte sich die Union offener zeigen.



Heute begannen in Berlin die Sondierungsgespräche zur Vorbereitung möglicher Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Themen waren unter anderem der Wohnungsbau sowie der Arbeitsmarkt und Fragen der Migration. Über die Ergebnisse der Gespräche haben beide Seiten bis zum Ende der Sondierungen Stillschweigen vereinbart. Außenminister Gabriel gehört der Delegation seiner Partei nicht an.

