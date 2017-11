CDU, CSU, FDP und Grüne haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, dass die Kommunen gestärkt werden sollen. Man sei übereingekommen, befristete Finanzhilfen des Bundes für Kommunen dort fortzusetzen, wo Belastungen fortbestünden, sagte für die CDU der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Braun, nach Beratungen in Berlin.

Zudem solle die kommunale Selbstverwaltung ausgeweitet werden. Alle vier Parteien stimmten zudem in dem Ziel überein, den Wohnungsbau anzukurbeln. Konkrete Maßnahmen müssten in den kommenden Gesprächsrunden festgelegt werden, sagte FDP-Generalsekretärin Beer. CSU-Generalsekretär Scheuer kündigte an, dass seine Partei dabei das Thema Integration ins Zentrum rücken werde. Nur mit einer "Leitkultur" könne Integration gelingen. Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner betonte dagegen, er habe sich gefreut, dass der Begriff "Leitkultur" nicht im dem gemeinsam beschlossenen Papier zum Thema Kommunen auftauche. Das sei ein starkes Signal.