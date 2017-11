Union, FDP und Grüne wollen mit einer neuen neunköpfigen Arbeitsgruppe die Sondierungsgespräche über das Streitthema Klima- und Energiepolitik voranbringen.

Noch heute sollen die Mitglieder zusammenkommen. Medienberichten zufolge bringen Grüne und FDP auch externe Fachleute mit. Für die FDP solle der Hauptgeschäftsführer des Energieverbandes BDEW, Kapferer, teilnehmen, für die Grünen Wirtschafts-Staatsekretär Baake, hieß es. Strittig ist unter anderem die Frage, wie die deutschen Klimaziele für 2020 und 2030 erreichen werden sollen. Die Grünen streben einen zügigen Ausstieg aus der Braunkohle an, was bei Union und FDP auf Bedenken trifft.



Am Vormittag hatten die Unterhändler der Parteien Fortschritte beim Thema Landwirtschaft und Verbraucherschutz erzielt. Umweltfragen und Tierwohl sollen demnach mit den Bedürfnissen der Landwirtschaftsbetriebe zusammengebracht werden. Die Kosten dürften jedoch nicht zulasten der Bauern gehen, hieß es.