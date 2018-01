Auch nach fast 24 Stunden sind die Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD nicht beendet. Aus Teilnehmerkreisen wird von zähen Verhandlungen berichtet und von Fortschritten im Mini-Format. Die drei Parteien hatten sich eigentlich vorgenommen, bis zum Morgen Klarheit darüber zu haben, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen.

Offizielle Unterrichtungen zum Stand der Gespräche gibt es bisher nicht. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt äußerte sich kurz vor der Presse. Der CSU-Politiker, der an den Gesprächen zwischen CDU, CSU und SPD teilnimmt, sagte, es sei besser, die Sondierungen solide zu Ende zu bringen. Von Deadlines wisse er nichts.



Nach Informationen unseres Korrespondenten in Berlin wird vor allem noch über Geld gestritten. Es gehe darum, die in den vergangenen Tagen vorgeschlagenen Projekte auf ein realistisches Maß zu bringen, das innerhalb des finanziellen Spielraums von 45 Milliarden Euro liege. Beim Thema Flüchtlinge und Migration gebe es Anzeichen dafür, dass in den Sondierungen Ergebnisse erzielt worden seien.



Uneinigkeit herrscht über die Steuerpolitik und hier besonders über die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.