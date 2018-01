Führende Politiker von CDU und SPD streben eine rasche Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen an. Die Gespräche beginnen am Sonntag im Willy-Brandt-Haus und sollen Einigungsmöglichkeiten in strittigen Punkten zwischen der Union und den Sozialdemokraten ausloten.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet sagte im Deutschlandfunk, er sei zuversichtlich, dass man innerhalb einer Woche feststellen könne, ob es eine gemeinsame Zukunft für eine Große Koalition gebe. Bei jedem Thema könne man eine sachliche Lösung finden, meinte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident - auch in Bezug auf die umstrittene Altersfeststellung von Flüchtlingen. Es gebe medizinische Möglichkeiten, da brauche man einheitliche Standards, die das Bundesgesundheitsministerium festlegen müsse.



Laschet zeigte sich allerdings auch skeptisch in anderen Aspekten der Flüchtlingspolitik in Hinsicht auf eine mögliche Einigung bei den Sondierungsgesprächen: Sollte die SPD an ihrer Forderung des Familiennachzugs nichts ändern wollen, werde man hart verhandeln müssen. Prinzipiell werde der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus nicht unbegrenzt gewährt werden können. Aber auch da sei eine gute Lösung mit der SPD möglich, meint der CDU-Politiker.



SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, man werde fünf Tage lang sondieren. Seine Partei werde zügig entscheiden, ob es sich lohne, Verhandlungen mit CDU und CSU über eine Regierungsbildung zu führen. Die SPD sei nicht der schwächere Partner in den Gesprächen. Er rate CDU und CSU sich bei den wichtigen Themen wie Flüchtlingsnachzug, Bildung, Gesundheit und Pflege zu bewegen. Die SPD ziehe keine roten Linien, aber am Ende entscheide die Parteibasis, ob sich Koalitionsgespräche lohnten, betonte Klingbeil.



Als ein großes Thema hob der SPD-Generalsekretär die soziale Gerechtigkeit hervor. Die Frage sei, wie diese in Deutschland hergestellt werden könne. Darüber habe er von der CDU wenig gehört.

