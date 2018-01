Der stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionschef Heil sieht in den Ergebnissen der Sondierungen mit der Union den Startschuss für einen Aufbruch in der Bildungspolitik.

Die Sozialdemokraten hätten sich nicht in allen Politikfeldern durchgesetzt, sagte Heil im Deutschlandfunk, aber im Bildungs- und Forschungsbereich habe man das erreicht, was im Wahlprogramm stehe. Damit ließen sich die Bildungschancen im Schulterschluss von Bund und Ländern endlich gemeinsam verbessern. Heil sprach von einem großen Schritt hin zu einem kooperativen Bildungsföderalismus. Der Bund könne künftig gezielt in Schulen, den Ausbau der Ganztagsbetreuung und in die digitale Bildung investieren, denn man werde das grundgesetzliche Kooperationsverbot mit den Ländern aufheben. Das schaffe Chancengleichheit, betonte Heil.

