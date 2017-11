Union, FDP und Grüne setzen heute ihre Sondierungsgespräche fort.

Behandelt werden die Themen Außenpolitik, Verteidigung und Entwicklungshilfe sowie Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Das kritische Thema Klimaschutz soll in einem kleinen Expertenkreis weiter diskutiert werden; über die Bereiche Migration und Flüchtlinge sollen die Spitzen der Parteien beraten. Morgen wollen CDU, CSU, FDP und Grüne eine erste Zwischenbilanz ziehen, bevor in der kommenden Woche eine zweite Sondierungsrunde beginnt.



Gestern hatten die Vertreter der vier Parteien sich darauf verständigt, die Kommunen zu stärken. Einig war man sich auch in dem Ziel, den Wohnungsbau anzukurbeln.