CDU, CSU, FDP und Grüne haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen auf Grundzüge einer gemeinsamen Europapolitik verständigt.

Man bekenne sich zur Gestaltung eines starken und geeinten Europas, wie die Generalsekretäre der vier Parteien in Berlin mitteilten. Über einige Themen müsse aber noch weiter beraten werden, etwa die Finanzierung von Aufgaben wie der Schutz der EU-Außengrenzen und das Verhältnis zur Türkei. In einem gemeinsam beschlossenen Papier heißt es, Deutschland könne es nur gut gehen, wenn es auch Europa gut gehe. Herausragende Bedeutung habe die deutsch-französische Zusammenarbeit.



Union, FDP und Grüne haben auch über die Umweltpolitik beraten. Im Grundsatz einigten sich die Verhandlungspartner darauf, an den deutschen und internationalen Klimazielen festzuhalten. Details, wie das umgesetzt werden soll, blieben aber offen.