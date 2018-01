Politiker der Unionsparteien haben Forderungen aus der SPD nach Änderungen an den Sondierungsergebnissen zurückgewiesen.

CDU-Vize Strobl sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Union sei strikt dagegen, einzelne inhaltliche Punkte noch einmal aufzumachen. Das Sondierungspapier sei die Grundlage für alle weiteren Gespräche. Was nicht in dem Papier stehe, komme auch nicht in einen Koalitionsvertrag. Namentlich nannte Strobl die Bürgerversicherung. Mehrere SPD-Politiker hatten darauf bestanden, diese noch einmal auf die Agenda zu bringen. Auch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen wurde genannt.



Der Vorsitzende der CDU-Arbeitnehmervereinigung, Laumann, forderte die SPD auf, sich der Umsetzung der Sondierungsergebnisse nicht zu verweigern. Die Folge wäre Stillstand in Deutschland, auch in der Sozialpolitik, sagte Laumann dem "Tagesspiegel".

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.