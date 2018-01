In Berlin bereiten die Spitzen von CDU, CSU und SPD die Sondierungsgespräche vor.

Unions-Fraktionschef Kauder sagte vor dem Treffen in der bayerischen Landesvertretung in Berlin, man wolle mit der SPD eine Regierung bilden. Auch CSU-Chef Seehofer betonte, seine Partei wolle, dass eine große Koalition bis Ostern zustandekomme. Dem dritten Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden ging ein Gespräch der Parteichefs mit führenden Innenpolitikern voraus. Auch Bundesumweltministerin Hendricks und Agrarminister Schmidt nahmen zeitweise teil. Trotz der Beratungen mit den Fachpolitikern sollen laut SPD-Chef Schulz bei der heutigen Spitzenrunde noch keine inhaltlichen Streitpunkte zur Sprache kommen.



Die eigentlichen Sondierungen beginnen am Sonntag und sollen Donnerstag kommender Woche abgeschlossen sein.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.