Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet von der CDU hat ein positives Fazit des ersten Sondierungstages von Union und SPD gezogen.

Sowohl in großer Runde als auch in den Arbeitsgruppen sei man gut vorangekommen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Christdemokraten heute früh in Berlin. Auch SPD-Generalsekretär Klingbeil hatte die Beratungen als konstruktiv bezeichnet. Die zweite Runde der Sondierung findet in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, statt. Die Gespräche sind bis Donnerstag angesetzt. Dann soll eine gemeinsame Erklärung vorgelegt werden. Ob schließlich Koalitionsverhandlungen folgen, hängt auch von der Entscheidung des SPD-Sonderparteitags am 21. Januar ab.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.