Union und SPD sind sich kurz vor Beginn ihrer Sondierungen weiter uneins in zentralen Themen.

So wies der SPD-Innenpolitiker Lischka in der Zeitung "Die Welt" das Ansinnen der CSU zurück, Leistungen für Asylbewerber weiter zu kürzen. Lischka verwies unter anderem auf Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. In der Vorlage für die Klausur ihrer Bundestagsabgeordneten fordert die CSU zudem eine obligatorische Altersprüfung für junge Flüchtlinge. Für die SPD nannte es die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer dagegen ausreichend, dass das Alter in Zweifelsfällen bereits geprüft werden kann.



Die Sozialdemokraten wiederum möchten die Bürgerversicherung durchsetzen, also eine einheitliche Krankenversicherung, in die Beamte und Selbständige einbezogen werden. Hier sieht die Union nach wie vor keinen Spielraum.



Morgen wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und FDP abermals zu Vorgesprächen treffen, bevor am Sonntag die eigentlichen Sondierungen beginnen.

