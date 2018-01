Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl beginnen CDU, CSU und SPD am Vormittag mit ihren Sondierungen für eine mögliche Fortsetzung ihrer großen Koalition. Die Gespräche finden unter erheblichem Zeitdruck statt. Die Beratungen sind auf nur fünf Tage angesetzt.

In dieser Zeit wollen die Spitzen der bisherigen Regierungspartner ausloten, ob sie ihren Parteigremien Koalitionsverhandlungen über eine Neuauflage von Schwarz-Rot empfehlen können. Noch am ersten Abend wollen die Generalsekretäre der Parteien eine Abschlusserklärung abgeben. Vor sieben Wochen hatte die FDP die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis mit CDU, CSU und Grünen für gescheitert erklärt.



Führende Politiker von Union und SPD hatten sich am Vortag optimistisch über einen Erfolg der Sondierungen geäußert, zugleich aber auf jeweilige Kernforderungen gepocht. Die Verhandler von CDU und CSU trafen sich am Abend in Berlin, um ihren Kurs für die Gespräche mit den Sozialdemokraten festzulegen.



An der Spitze der Delegationen stehen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz. Nach den bislang bekannten Planungen sollen je 13 Vertreter der drei Parteien täglich als Plenum beraten. Ihre abschließende Sitzung ist für Donnerstag ab 14.00 Uhr terminiert - wie beim Auftakt ebenfalls in der Parteizentrale der Sozialdemokraten. Zudem wird in 15 Arbeitsgruppen sowie in der Sechser-Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden verhandelt. Die Arbeitsgruppe zu Europa soll von Merkel, Seehofer und Schulz geleitet werden.



Die SPD-Führung benötigt für eine Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Januar in Bonn stattfinden soll. Deutschland wird mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl am 24. September nur geschäftsführend regiert. Das hat es in dieser Form zuvor noch nicht gegeben.

