Vor den Sondierungen von Union und SPD für eine Regierungsbildung hat der Juso-Vorsitzende Kühnert eine Fortsetzung der Großen Koalition erneut abgelehnt.

Man sei weiter der Überzeugung, dass die Große Koalition bei der Bundestagswahl kein Regierungsmandat bekommen habe, sagte Kühnert im Deutschlandfunk. Zudem zeigten gerade die jüngsten Forderungen aus der CSU, wie weit Union und SPD auseinanderlägen. Es wäre gut, diesen Konflikt ins Parlament zu tragen, meinte Kühnert. Das sei aber nicht möglich, wenn man sich in einer Koalition befinde. Die CSU hatte zuletzt unter anderem angeregt, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen.



Morgen treffen sich die Spitzen von Union und SPD zu einem weiteren Vorgespräch. Die Sondierungen in größerer Runde beginnen am Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.