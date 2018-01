Umwelt- und Wirtschaftsverbände haben enttäuscht auf das Eckpunktepapier für eine neue Große Koalition reagiert.

Die Deutsche Umwelthilfe teilte mit, es sei geradezu schockierend, dass das Klimaziel für 2020 faktisch aufgegeben werde. Auch der Naturschutzverband WWF erklärte, eine solche Politik leiste keinen Beitrag zum Kampf gegen die Klimakrise.



Das Klimaziel für 2020 sieht eigentlich vor, die Emission von Treibhausgasen um 40 Prozent gegenüber 1990 senken. In dem Eckpunktepapier bekennen sich CDU, CSU und SPD zwar im Grundsatz zu den bisherigen Zielen. Zugleich heißt es, man wolle die "Handlungslücke" zur Erreichung des Klimaziels für 2020 so schnell wie möglich schließen - und das Ziel für 2030 auf jeden Fall erreichen.



Kritik an den Eckpunkten kam auch von der deutschen Wirtschaft. Ifo-Präsident Fuest sagte im Deutschlandfunk, es handle sich um eine Weichenstellung in Richtung größerer Staat und höhere Steuerlasten. DIHK-Chef Schweitzer sagte, er vermisse Ansätze für eine wettbewerbsfähige Steuerreform. Am Ende gebe es für die Wirtschaft eher Be- als Entlastungen.



Gewerkschaftsvertreter lobten dagegen Beschlüsse wie die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus und die vereinbarte Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.



Die Opposition im Deutschen Bundestag äußerte sich kritisch über die Eckpunkte. FDP-Chef Lindner twitterte, besser als befürchtet sei nicht gut genug. Die Ergebnisse seien nicht die Erneuerung, die man brauche. Linkenfraktionschef Bartsch beklagte, nun seien vier Jahre Stillstand festgeschrieben. Er hoffe, dass aus der SPD-Basis Druck entstehe. Die Grünen bemängelten die Einigung zum Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. So erklärte die Abgeordnete Baerbock, mit Kindern und Familien schachere man nicht. Union und SPD wollen den Nachzug neu regeln und auf 1.000 Menschen pro Monat sowie auf humanitäre Gründe beschränken.



Bei der Gesamtzahl neuer Flüchtlinge soll ein Richtwert von bis zu 220.000 Menschen pro Jahr gelten. AfD-Fraktionschefin Weidel sagte, der Wert sei "eine einzige Farce". Sie stellte die Frage, wie eine Große Koalition dieses Ziel ohne Grenzsicherung umsetzen wolle.



Auch aus der SPD meldeten sich erste kritische Stimmen. Juso-Cef Kühnert meinte, die Sondierungsergebnisse seien weit weg von dem, was die SPD beim letzten Parteitag beschlossen habe. Der SPD-Abgeordnete Bülow sprach von einem "beschämenden Ergebnis".

