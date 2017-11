Bei den Sondierungsgesprächen von CDU, CSU, FDP und Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wollen die Parteien heute eine Zwischenbilanz ziehen.

Dazu kamen am Nachmittag die Teilnehmer in Berlin in großer Runde zusammen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Unterhändler hätten in den ersten zehn Tagen ausdauernd und ausführlich über die anstehenden Themen diskutiert. Sie gehe von weiterhin schwierigen Beratungen aus, glaube aber, dass die Differenzen überbrückt werden könnten.



Der Grünen-Unterhändler Trittin warf den Unionsparteien und der FDP im ARD-Fernsehen mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Alle Konfliktthemen in den nächsten zwei Wochen abzuarbeiten, sei schon ein sportlicher Anspruch. Die FDP-Generalsekretärin Beer sagte im Bayerischen Rundfunk, ihre Partei und die Grünen lägen bei den Themen Asyl und Einwanderung noch weit auseinander. Sie sehe die Chance auf eine Koalition bei 50 zu 50.