Bei den Sondierungsgesprächen von CDU, CSU und SPD über eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition hat es in der Nacht noch keine abschließende Einigung gegeben. Am frühen Morgen kamen in der SPD-Zentrale in Berlin nach Angaben aus Verhandlungskreisen erneut die Partei- und Fraktionsvorsitzenden zusammen, um über die Papiere der Unterhändler zu beraten.

Zahlreiche Themen sind den Angaben zufolge weiter strittig, darunter die Bereiche Arbeitsmarkt, Rente, Gesundheit, Wohnen und Flüchtlinge. Außerdem müssten die Ausgabenwünsche noch in Einklang gebracht werden, hieß es. Dem Vernehmen nach liegen sie mehr als doppelt so hoch wie der zuletzt genannte finanzielle Spielraum von 45 Milliarden Euro für eine künftige Regierung.



Die drei Parteien hatten sich vorgenommen, bis heute früh Klarheit zu haben, ob sie genügend Gemeinsamkeiten für die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen sehen. Vor allem in der SPD gibt es Vorbehalte gegen ein erneutes Bündnis mit der Union. Vor Koalitionsverhandlungen muss ein Parteitag dem Vorhaben zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.