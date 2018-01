Die Unionsparteien und die SPD wollen sich im Fall einer Neuauflage der Großen Koalition für Freihandel nach dem Vorbild des Ceta-Abkommens zwischen der EU und Kanada einsetzen. Das geht aus dem Sondierungspapier der für die Wirtschaft zuständigen Arbeitsgruppe hervor.

Aus diesem zitiert die Nachrichtenagentur AFP. Ausdrücklich werden in diesem Zusammenhang der Schutz der Arbeitnehmerrechte, die öffentliche Daseinsvorsorge und der Investitionsschutz genannt. In der Verkehrspolitik könnten sich die Sondierer auf Maßnahmen zur Nachrüstung von Dieselmotoren verständigen. Bislang waren nur preisgünstige Softwareupdates für die Motorsteuerung im Gespräch. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Entwurf der Fachgruppe Verkehr berichtet, sollen zudem der Schienenverkehr und die Elektromobilität gefördert werden. Fahrverbote wegen der Stickoxidbelastung in Innenstädten sollen vermieden werden.



Umstritten sind offenbar neben den Finanz- und Steuerfragen noch der Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem

Schutzstatus und die Erhöhung der Mütterrente.

